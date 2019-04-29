Jandarma çalınan 45 koyunu daha sahibinin haberi olmadan geri getirdi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çalıntı 45 koyunu taşıyacak araç arayan 2 şüpheli, jandarmaya yapılan ihbar sonucu yakalandı. Jandarmanın ulaştığı yetiştirici, koyunlarının çalındığından daha haberdar olmadan hayvanlarına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, önleyici kolluk hizmetleri esnasında Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde yakınlarında 45 adet küçükbaş hayvan bulunan 2 şüphelinin, hayvanları taşıyacak araç sordukları duyumu alınması üzerine harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma asayiş ekipleri, Yaylaköy Mahallesi'nde şüphelileri koyunlarla birlikte yakaladı.

Koyunları 3 kilometre boyunca otlatmışlar

İlk önce koyunların kendilerine ait olduğunu iddia eden şüpheliler, jandarma ekiplerinin kulak küpesi kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalıştı ancak devriye tarafından kıskıvrak yakalandı. Küçükbaş hayvanların yapılan kulak memesi kontrolünde iki şüpheliye ait olmadığı, Caferli Mahallesi'nden M.E. isimli yetiştiriciye ait olduğu tespit edildi.

Telefonla ulaşılan M.E., koyunlarının nerede olduğunu soran jandarmaya, “Ağılda duruyorlar” diye cevap verdi. Hayvanlarının çalındığını öğrenen M.E., büyük bir şok yaşadı. Ağıldaki koyunları çalan 2 şüphelinin, Caferli'den Yaylaköy'e kadar 3 kilometre boyunca hayvanları otlatarak geldikleri, daha sonra köyde nakliye için araç aradıkları ve köylülerin durumdan şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdikleri belirlendi.

Çalıntı 45 adet küçükbaş hayvan, daha sahipleri M.E.'nin haberi olmadan 2 saat içerisinde teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.