İhlas Haber Ajansı

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Jandarma can dostları unutmadı

Aydın’da jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri içerisinde Söke’de hayvanlara mama bıraktı.

Aydın'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri içerisinde Söke'de hayvanlara mama bıraktı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, çevre ve doğa korunması çerçevesinde sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri; Söke ilçesi Merkez ve Çobanisa Mahallesi'nde sokak hayvanlarının bulunabileceği noktalara kedi-köpek maması bıraktı. Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından 5199 Sayılı Kanun ve Çevre bilincinin oluşturulması ve KADES konularında vatandaşlar bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.

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