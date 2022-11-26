Jandarma Çineli vatandaşları bilgilendirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ve Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timi tarafından bir fabrikada çalışan 150 personele Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanu'nu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ve Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, jandarma sorumluluk alanında bulunan bir fabrikada çalışan 150 kişiye KADES ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.