Jandarma depremzede çocukları unutmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kalan depremzede çocukları ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukları hem çevre konusunda bilgilendirdi hem de boyama kitabı hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Motosiklet ve Trafik Timleri, yaklaşan bayram öncesinde depremzede çocukları unutmadı. Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurtlarında misafir edilen afetzede çocukları, ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi. Aynı zamanda çevre doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi hakkında farkındalık oluşturması amacıyla da hayvan beslemesi yapılırken, çocuklara jandarma boyama kitabı dağıtıldı.