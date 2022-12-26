Jandarma, eğitimlerinde hız kesmiyor

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Efeler, İncirliova, Bozdoğan, Kuşadası, Yenipazar ve Söke ilçelerinde öğrenci velilerine ve vatandaşlara yönelik eğitimler verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde öğrenci velilerine ve vatandaşlara yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ve Bozdoğan ilçesinde bulunan incir işletmesinde çalışan 104 vatandaşa “En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi” verildi. İncirliova ilçesi Erbeyli İlköğretim Okulu, Efeler ilçesi Kardeşköy İlkokulu, Kuşadası ilçesi Yeniköy İlkokulu, Yenipazar ilçesi Donduran İlkokulu, Söke ilçesi Kemalpaşa İlkokulu, Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu ile Bağarası Çok Proglamlı Lisesi'nde ise toplam 99 öğrenci velisine madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES ve UYUMA projeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada “Öğrencilerimiz, velileri ve vatandaşlarımıza yönelik uyuşturucu ile mücadele, doğa ve çevre gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.