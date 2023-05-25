Jandarma, eğitimlerinde hız kesmiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde birçok vatandaş ve öğrenciler bilgilendirildi. Karacasu, Koçarlı, Köşk, Nazilli, İncirliova, Yenipazar ilçelerinde bulunan işletmelerde, sera ve tarlalarda çalışan toplam 215 kadın ile Buharkent Savcılı İlkokulu, Didim Balat İlkokulu, Efeler Terziler İlkokulu, Kuşadası Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yaylaköy İlkokulu, Kuyucak Kayran Ortaokulu, Nazilli Ovacık, Demirciler, Esenköy İlkokulları, Sultanhisar Demirhan İlkokulu ve Yenipazar Koyunlar İlkokulu'nda eğitim gören öğrenci ve velilere “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde seminer gerçekleştirildi. Aynı zamanda teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak maksadıyla hayata geçirilen UYUMA isimli uygulama hakkında bilgiler verildi.