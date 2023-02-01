İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri farklı tarihlerde; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ile Akbük Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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