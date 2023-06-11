Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.P., 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan S.K., Çine ilçesinde 'silahla tehdit' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Ö., Koçarlı ilçesinde 'cinsel taciz' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A., Söke ilçesinde 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.A., Efeler ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan Y.B. ile Sultanhisar ilçesinde 'silahla tehdit' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.