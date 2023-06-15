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Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında hapis cezası bulunan 6 kişi kıskıvrak yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.T., 'bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma, ailenin korunması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 11 ay 23 gün hapis cezası bulunan H.B.T., İncirliova ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ç., Söke ilçesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.D., 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.T. ve Nazilli ilçesinde '2313 Sayılı Kanuna aykırılık' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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