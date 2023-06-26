Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde 'herkesin girebileceği yerde bırakmakla birlikte kitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Y., 'uyuşturucu ve 6136 SKM' suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.U., Kuşadası ilçesinde '2313 sayılı kanuna aykırılık' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl hapis cezası bulunan E.Y., Kuyucak ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.A., İncirliova ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.O. ile Bozdoğan ilçesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.İ. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkartıldıkları adli merciler tarafından tutuklanan 6 şahıs cezaevine gönderildi.