Jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde kontrollerini sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Bafa Gölü'ndeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde koruma altındaki Bafa Gölü Tabiat Parkı üzerinde yaşayan, nesli tehlike altındaki tepeli pelikan ve doğada nadir bulunan diğer yaban kuş türlerinin yumurtlama dönemi olması sebebiyle yaşam alanlarının kontrolü, çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilerin denetim ve kontrollerinin yapılması, ilgili kanunlar hakkında çevredeki vatandaşları bilgilendirme maksadıyla 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Jandarma ile Güvende' faaliyeti gerçekleştirildi.