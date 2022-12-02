Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke İlçesi Güllübahçe İlkokulu ve Ortaokulu'nda, İncirliova ilçesi Şehit Ali İrfan Öztürk İlkokulu'nda, Koçarlı ilçesi Kasaplı İlköğretim Okulu'nda, Bozdoğan ilçesi Haydere İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Karpuzlu İlçesi Ulukonak İlköğretim Okulu'nda, Tekeler Mahallesi'nde bulunan İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, inme binme ve araç içerisinde hareket tarzları, yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili 145 öğrenci, 2 öğretmen ve 10 servis şoförüne bilgilendirme yapıldı.