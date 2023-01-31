Jandarma ekipleri Buharkent'teki sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yürütülen 'Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli' faaliyeti aralıksız sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından Buharkent ilçesinde kış aylarının başlaması ile birlikte soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirildi. Öte yandan ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bölgede gerekli kontroller yapılarak, vatandaşlara bilgilendirildi.