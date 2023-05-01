İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri can dostları unutmuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri sokak canlarına yönelik besleme faaliyetlerini sürdürüyor.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından 'Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli' faaliyeti çerçevesinde Germencik ilçesindeki sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirildi. İlçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen besleme faaliyetinin yanı sıra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde de bölgede gerekli kontroller yapılarak, vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi.

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