Jandarma ekipleri Çineli öğrencileri bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çine Akçaova Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere kadına karşı şiddet, siber suçlar ile çevre ve doğa konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimler aralıksız sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki Akçaova Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 115 öğrenci; Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından; 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, başvuru yöntemleri ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca; 5199 sayılı kanun ve çevre bilincinin oluşturulması, çevre ve doğan sevgisi, geri dönüşüm konularında bilgilendirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi. Etkinlikte; broşür dağıtımı yapılarak durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla öğretim görevlileri ve öğrenciler ile birlikte 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı.