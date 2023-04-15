Jandarma ekipleri depremzede vatandaşları bilgilendirdi

Aydın'da misafir edilen depremzede vatandaşlar, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkmaz' projesi çerçevesinde bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerin ardından yapılan koordinasyon çalışmaları çerçevesinde jandarma ekipleri Aydın'a getirilerek Efeler ilçesi Işıklı KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlara KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkmaz' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. KYK yurdundaki 103 depremzede vatandaşı ziyaret eden ekipler, 6284 sayılı kanun, KADES, erkek vatandaşlara 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu. Kadınların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek farkındalık oluşturmak maksadıyla 'Kadına El Kalkmaz' pankartı açılırken, ekipler tarafından çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.