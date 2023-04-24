Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

Aydın'ın Söke ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait hurdalık alan içerisinde bir şüpheli hurdaları çuvala doldurduğu sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da jandarma ekipleri sorumluluk alanını içerisinde bulunan alanlarda vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli şahsın bir fabrikaya ait hurdalık alan içerisine izinsiz olarak girdiği tespit edilirken, hurda malzemeleri toplayarak çuvallara doldurduğu esnada suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri şüpheli şahsı gözaltına alırken, malzemeler de fabrika yetkilisine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.