Jandarma ekipleri kaçak alkole geçit vermiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda alkol ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden S.A. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskında yapılan aramalarda 335 litre içki, 2 litre metil alkol, 1 adet hava soğutmalı otomatik sıvı distilasyon cihazı, 36 adet fermantasyon havalandırma kiti, 9 adet boş şişe kurutma aparatı, 2 adet kapak sıkıştırma aparatı, 131 adet içki kapağı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken S.A.'da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.