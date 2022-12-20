Jandarma ekipleri Köşklü öğrencileri bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk Başçayır Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kadına karşı şiddet, siber suçlar ile çevre ve doğa konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimler aralıksız sürüyor. Aydın'ın Köşk ilçesindeki Başçayır Ortaokulu'nda eğitim gören 145 öğrenci; Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, suçtan korunma, kişisel güvenlik, çevre ve doğa sevgisi ve geri dönüşüm konuları hakkında bilgilendirildi.