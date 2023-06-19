Jandarma ekipleri Milli Park'ta vatandaşları bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen vatandaşlar kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, Kuşadası İlçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda stant açarak vatandaşları kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundu. Milli Parkı ziyarete gelen kadın vatandaşlara, 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ve erkek vatandaşlara da; 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla pankart açılırken, bilgilendirici broşür dağıtımı da yapıldı.