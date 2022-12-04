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Jandarma ekipleri öğrenci velilerini bilgilendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi’ çerçevesinde Söke ilçesindeki öğrenci velileri bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi' çerçevesinde Söke ilçesindeki öğrenci velileri bilgilendirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi' çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Güllübahçe İlköğretim ve Ortaokulu'nda 15 öğrenci velilerine madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES VE UYUMA projeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

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