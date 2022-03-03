Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi Aydın'da da devam ediyor. Bu kapsamda Efeler ilçesindeki Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden jandarma ekipleri öğrenciler ile bir araya geldi. Faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla düzenlenen seminerde öğrencileri bilgilendirdi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Okul ve çevresi denetlenmiş, öğrencilere Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, hakkında slayt gösterisi eşliğinde seminer verilmiş, sosyal medyada ve günlük hayatta kendilerini bekleyen tehlikelerden korunma yöntemleri yaşanmış örneklerle anlatılmış ve öğrencilerin lise öğrencisi olması sebebiyle mesleki seçimlerine katkıda bulunmak için jandarma mesleği tanıtılmıştır. Ayrıca okulun rehber öğretmeni tarafından da Madde Bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılmış, okulda görevli öğrenci, kadın öğretmen ve çalışanlara KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak KADES ile ilgili broşür dağıtılmıştır. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca çocuklarımız ve gençlerimizin korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi ile okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.