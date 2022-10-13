İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekipleri öğrencileri doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, ’Jandarma Görevde Çocuklarımız ve Ormanlarımız Güvende Faaliyeti’ çerçevesinde öğrenciler doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 'Jandarma Görevde Çocuklarımız ve Ormanlarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde öğrenciler doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim ilçesi Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulu ziyaret edilerek öğrencilere 'çevre, doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi suçtan korunma ve geri dönüşüm' konularında bilgilendirmeler yapılarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Bölgede bulunan vatandaşlara da ormanlık alanlar ve yangın riski bulunan tüm alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü dağıtılarak, yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.