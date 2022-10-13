Jandarma ekipleri öğrencileri doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 'Jandarma Görevde Çocuklarımız ve Ormanlarımız Güvende Faaliyeti' çerçevesinde öğrenciler doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim ilçesi Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulu ziyaret edilerek öğrencilere 'çevre, doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi suçtan korunma ve geri dönüşüm' konularında bilgilendirmeler yapılarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Bölgede bulunan vatandaşlara da ormanlık alanlar ve yangın riski bulunan tüm alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü dağıtılarak, yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.