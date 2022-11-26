İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri tarafından bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan bir aracın yapılan incelemesinde Denizli’den çalıntı olduğu belirlenirken araç sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan bir aracın yapılan incelemesinde Denizli'den çalıntı olduğu belirlenirken araç sahibine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçesi Selatin Mahallesi Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir araç bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede aracın Denizli'den çalındığı tespit edildi. Gerekli işlemlerin ardından araç sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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