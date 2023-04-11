İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri torbacılara geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Nazilli ilçesinde bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozyurt Mahallesi'nde bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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