Jandarma ekipleri üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerini bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri çeşitli konularda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. ADÜ öğrenci ve öğretim görevlilerine; Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği 'Kadına El Kalkamaz Mottosu ile '6284 sayılı kanun, KADES uygulaması, başvuru yöntemleri', Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı '5199 sayılı kanun ve çevre bilincinin oluşturulması' ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de 'siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı' konularında bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirme faaliyetinde broşür dağıtımı yapılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla öğretim görevlileri ve öğrenciler ile birlikte 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı.