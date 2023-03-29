Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.