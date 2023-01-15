İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahıların üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında hareketlerinden şüphelenilen Ç.S. ve F.K. isimli şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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