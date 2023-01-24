Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri farklı uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Sultanhisar ilçesindeki devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen Ö.K. isimli şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.