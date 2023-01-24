İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri farklı uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Sultanhisar ilçesindeki devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen Ö.K. isimli şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.