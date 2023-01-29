Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hareketlerinden şüphelenilen 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Germencik ilçesinde farklı tarihlerde yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Reisköy Mahallesi'ndeki devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen T.K. ve O.G. isimli şahsılar durduruldu. Şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.