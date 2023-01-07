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Jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ’Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans’ faaliyetleri çerçevesinde vatandaşları ilgili konular hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' faaliyetleri çerçevesinde vatandaşları ilgili konular hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' faaliyeti çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrika ve İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde bulunan incir işletmesinde çalışan kadınlara, Efeler ilçesi yol emniyet ve kontrol noktasında ve sorumluluk alanında bulunan mahaller ile Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'ndeki toplam 320 vatandaşa 6284 Sayılı Kanun, KADES ve elektronik kelepçe uygulaması ve erkeklere de 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilirken, farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

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