İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlığa karşı uyardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İncirliova ilçesindeki vatandaşlar çeşitli konular ve önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı uyardı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Jandarma ekipleri İncirliova ilçesinde 8 mahallede 51 vatandaşa, son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen devriyeler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan şüpheliler ve içerisinde bulunulan ay ve önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek hırsızlık olayları konularında tedbirli ve dikkatli olmaları konularında bilgiler verilerek, dikkatli ve duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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