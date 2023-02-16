Jandarma ekipleri yarım kilo esrar yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik planlı çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Aksu Mahallesinde durdurulan Ş.K. isimli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada 497 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.