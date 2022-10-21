Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında yakalama kararı olan uyuşturucu taciri baskınla yalanırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Söke ilçesinde hakkında arama ve yakalama kararı olan B.A.'nın ikametine operasyon gerçekleştirdi. İkamete yapılan baskında B.A. isimli şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda 325,01 gram kubar esrar ile 49 kök hint keneveri ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.