Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda bir şahsın ev ve otomobilinde bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheliyi izlemeye aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında şüpheli şahsın evine operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 137 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet 7.65 mm fişek, 3 adet şarjör ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs da gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.