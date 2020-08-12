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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil'den, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından karşılanan Korgeneral Musa Çitil, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Anı Defteri'ni imzaladı. Çitil, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e pandemi döneminde özveri ile çalışan personellere teşekkür mahiyetinde ‘Şifa veren ele Vefa' yazılı tablo hediye etti


İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Korgeneral Çitil'e teşekkür etti.

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