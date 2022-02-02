Jandarma Genel Komutanı Çetin, Aydın Valisi Aksoy ile görüştü

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Vali Hüseyin Aksoy tarafından Valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Aksoy ile makamında bir süre görüştü. Vali Aksoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyareti için kendisine teşekkür etti.

Aydın Valiliği ziyaretinde Orgeneral Çetin, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Sevil Esin, Orgeneral Çetin'e Aydın'da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi sundu ve ziyareti için teşekkür etti.

Daha sonra Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Orgeneral Çetin, dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Ardından Orgeneral Çetin, Vali Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin ile birlikte Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi ziyaret etti.

Son olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin' ile bir süre sohbet ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.