İhlas Haber Ajansı

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Jandarma Germencik'teki hırsızlığı aydınlattı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir firmadan hırsızlık gerçekleştiren şahıs yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir firmadan hırsızlık gerçekleştiren şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait 8 adet sıcak su izolasyon sacını söken M.A. isimli şüpheli devriye esnasında suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen İ.Ç. isimli şüpheli şahsı yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler firmaya teslim edilirken, M.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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