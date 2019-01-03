Jandarma güvenli yolculuk için çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için Jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü faaliyeti yapıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından TCDD yollarında seyahat eden vatandaşların güven ve huzur içinde yolculuk yapmalarını ve suçluları yakalamak amacıyla TCDD yollarına ait trende kimlik kontrolü faaliyeti yapıldı. Asayiş Timleri İzmir Söke, Söke Aydın güzergahında seyir halinde olan trende Germencik Ortaklar İstasyonundan binen trende yolcu olarak bulunan 74 vatandaşın kimlik kontrolleri yapıldı.

Yapılan kontrolde suç ve suçluya rastlanılmazken, Jandarma tarafından güvenlik kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.