IHAAW162206-GEN/23-10-2021 - Jandarma hava oyunlarındaki kazalara anında müdahale ediyor (Fotoğraflı) Murat Yalçın MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, Jandarma ekipleri yaşanan kazalara anında müdahale ediyor. Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim tarihinde başlayan festivale 40 ülkeden yaklaşık 1500 yamaç paraşütü pilotu katılırken, yaşanabilecek kazalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile skorsky tipi helikopter hazır bekletiliyor. Gökyüzünde farklı şovlar yapan pilotların yaşayabileceği kazalar için Ölüdeniz'de bulunan JAK timine ek olarak Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK Tugay Komutanlığına bağlı bir JAK timi daha görevlendirildi. Pilotların iniş alanında yaşayabileceği kazalar için de jandarma asayiş, trafik ve motorlu ekipler bölgede güvenlik ve emniyet tedbiri aldı. Festival kapsamında yaşanan kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor. (MY-OD-Y) 23.10.2021 16:24:33 TSI NNNN