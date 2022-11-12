İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Aydın’ın Çine ilçesinde kamyonetten şüphelenen jandarma ekipleri bakır kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetten şüphelenen jandarma ekipleri bakır kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Sağlık Mahallesi'nde ekipler devriye esnasında tali yolda bir kamyonetin park halinde olmasından şüphe edilerek çevrede araştırma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde S.D. ve Ş.Y. isimli şahısların bir özel iletişim firmasına ait yaklaşık bin metrelik bakır kabloyu çaldıklarını tespit etti. Hırsızları suçüstü yakalayan jandarma ekipleri gözaltına aldı. Ele geçirilen kesilmiş vaziyette bulunan yaklaşık bin metrelik bakır kablolar ise firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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