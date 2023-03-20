Jandarma “kaçakçılara” geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tütün, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarında hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, son günlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda 38 bin 226 gram tütün, 473 bin adet makaron, 332 bin 998 adet içi doldurulmuş makaron, 336 paket sigara, 155 adet puro, 199 sigara filtresi, 53 adet elektronik sigara, 2 bin 330 adet elektronik sigara likiti, 5 adet sigara sarma makinesi, 5 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 11 adet elle makaron doldurma makinesi, 14 bin 501 litre çeşitli alkol, 577 litre etil ve metil alkol, 122 adet alkol ele geçirildi. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.