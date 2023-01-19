İhlas Haber Ajansı

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Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi

Aydın’ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca “ Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında “ faaliyetlerini sürdürüyor. Koçarlı ve Germencik ilçesinde 6284 Sayılı Kanun, KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması, erkeklere Kadına El Kalkamaz mottosuyla 75 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Kadınların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtıldı.

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