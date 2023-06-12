Jandarma, kadınları KADES konusunda bilgilendirildi

Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde jandarma ekipleri, öğrenci velileri ve öğretmenleri ile çalışan kadınları KADES ile Elektronik Kelepçe uygulamaları konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri il genelindeki bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Çine ilçesinde bulunan bir maden işletmesinde çalışan kadınlar ile Kuyucak ilçesi Yamalak İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin veli ve öğretmenlerine 6284 Sayılı Kanun, KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca etkinlikte kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi sağlanırken, farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.