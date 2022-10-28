Jandarma Karacasu'da vatandaşları bilgilendirdi

Aydın İl Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı 'Jandarmadan Konser Öncesi Farkındalık" faaliyeti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen faaliyette, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kentinde İzmir Devlet Konservatuarı Opera ve Bale sanatçılarının vereceği konser öncesi, konsere katılım sağlayan vatandaşlarımıza yönelik 'KADES Uygulaması' ve 'çevre, doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi ve orman yangınları' konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.