Jandarma kaybolan çocuğu 40 dakika sonra buldu

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan çocuk jandarmanın yaptığı başarılı çalışma ile 40 dakika sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde ikamet eden T.A isimli çocuğun saat 21.10 sıralarında kayıp olduğu bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasına müteakip kayıp olduğu bildirilen T.A isimli çocuk ile alakalı olarak yapılan arama ve araştırma sonucunda aynı gün saat 21.50 sıralarında Aydın-Muğla Karayolunun 48'nci km'sinde yol kenarında bisikleti ile birlikte bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığının tespiti üzerine çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi kısa bir sürede çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.