Jandarma kayıp hayvanlar için seferber oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan 2 büyükbaş hayvanın bulunması için harekete geçen jandarma ekipleri, kayıp hayvanları kısa sürede bularak sahibine teslim etti.

Olay, Söke ilçesi Çalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.N. isimli bir vatandaşın 2 adet büyükbaş hayvanı kayboldu. Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden M.N., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kayıp hayvanların bulunması için adeta seferber oldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ova bölgesinde devriyeler tarafından geniş arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonrasında kayıp hayvanlar arazide bulunarak sahibine teslim edildi.