İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede kaçakçılığa yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma KOM Müdürlüğü ekipleri ile birlikte harekete geçen Köşk İlçe Jandarma ekipleri Köşk'te bir aracı durdurdu. Gerçekleştirilen ortak operasyonda araçta yapılan aramada 150 litre sahte içki, 20 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan S.B ve R.B isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.