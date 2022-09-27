Jandarma Kuşadası'nda okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri sorumluluk sahasındaki okullarda güvenlik uygulamalarına devam ediyor.

Aydın'da okul önlerinde güvenlik uygulamaları ve denetimler güvenlik güçleri tarafından aralıksız olarak devam ediyor. Kuşadası ilçesinde de Jandarma ekipleri okul önlerinde işi sıkı tutuyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı başlaması nedeniyle jandarma bölgesinde yer alan okullarda güvenlik önlemleri uygulaması devam ediyor. Okul girişlerinde ve çıkışlarında jandarma ekipleri öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim-öğretim hayatına devam edebilmelerini sağlıyor. Öğrenci velileri de jandarmanın yaptığı güvenlik uygulamalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.