İhlas Haber Ajansı

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Jandarma minik öğrencileri ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Helikopter Filo Komutanlığı özel eğitim kurumunda eğitim gören ilkokul öğrencilerini ağırlayarak jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Efeler ilçesinde bulunan özel bir eğitim kurumunda eğitim gören ilkokul öğrencileri Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Helikopter Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ekipler tarafından minik öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, gelen sorular yanıtlandı. Ziyaret sonunda jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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